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أخبار عاجلة
التلفزيون السوري: سماع دوي إنفجارات عدة داخل قاعدة أميركية في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية
Lebanon 24
05-12-2021
|
04:13
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