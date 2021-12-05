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رئيس وزراء إسرائيل: يجب الضغط على إيران لوقف تخصيب اليورانيوم قبل استئناف محادثات فيينا (العربية)

Lebanon 24
05-12-2021 | 05:35
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