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الخارجية الأفغانية: ملتزمون بمرسوم العفو عن أعضاء الحكومة السابقة ونحقق في أحداث فردية (الجزيرة)

Lebanon 24
05-12-2021 | 10:36
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