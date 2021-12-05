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جرح ثلاثة متظاهرين بعدما صدم عسكريون بورميون مشاركين في تحرك احتجاجي في رانغون في ميانمار

Lebanon 24
05-12-2021 | 13:16
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