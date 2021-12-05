أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني: لن نربط الاقتصاد بالمفاوضات وسنسعى إلى إفشال أثر العقوبات على بلدنا

Lebanon 24
05-12-2021 | 14:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: لن نترك طاولة المحادثات النووية لكن سنقف أمام الاستغلال ونبحث رفع العقوبات وإفشالها
lebanon 24
06/12/2021 02:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: نريد في فيينا مفاوضات تؤدي إلى نتائج حقيقية تنهي العقوبات الأمريكية الظالمة (الجزيرة)
lebanon 24
06/12/2021 02:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نركز على عودة المفاوضات النووية للوصول إلى رفع العقوبات الأميركية التي تؤثر على الاقتصاد الإيراني
lebanon 24
06/12/2021 02:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون رأس اجتماعاً في حضور ميقاتي وسعادة الشامي ووزير المال ووزير الاقتصاد خُصّص لاستكمال البحث بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحضير الملفات اللازمة
lebanon 24
06/12/2021 02:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:45 | 2021-12-05
18:44 | 2021-12-05
17:54 | 2021-12-05
17:31 | 2021-12-05
17:13 | 2021-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website