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قوات البشمركة تؤكد أن الأوضاع تحت السيطرة شمالي كركوك بعد مطاردة مسلحي داعش

Lebanon 24
05-12-2021 | 16:42
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