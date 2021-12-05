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رويترز نقلاً عن مصادر: 5 ضحايا بينهم 4 من جنود البشمركة ومدني في مواجهات مع مسلحي "داعش" في قرية شمال العراق
Lebanon 24
05-12-2021
|
17:13
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