وزارة الصحة السعودية: بداية من مطلع كانون الاول الجاري السماح بدخول القادمين إلى المملكة من الزائرين والمعتمرين ممّن حصلوا على جرعتين من لقاحات ساينوفارم وساينوفاك وكوفاكسين

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