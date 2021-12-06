أخبار عاجلة

رئيس جنوب أفريقيا: سلاحنا الوحيد ضد متحور "أوميكرون" هو التطعيم

Lebanon 24
06-12-2021 | 01:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة الهولندية: 9 بالمئة من القادمين من دول جنوب قارة أفريقيا مصابون بمتحور "أوميكرون"
lebanon 24
06/12/2021 11:02:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"CNBC": متحور" أوميكرون" كان متواجداً في بلدان أخرى قبل جنوب أفريقيا
lebanon 24
06/12/2021 11:02:07 Lebanon 24 Lebanon 24
جنوب أفريقيا: هناك خطورة على الأطفال بسبب متحور أوميكرون وننصح الاستعداد لذلك (العربية)
lebanon 24
06/12/2021 11:02:07 Lebanon 24 Lebanon 24
جنوب أفريقيا: المتحور أوميكرون بدأ يصيب كبار السن والأطفال
lebanon 24
06/12/2021 11:02:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
03:46 | 2021-12-06
03:36 | 2021-12-06
03:27 | 2021-12-06
03:17 | 2021-12-06
02:42 | 2021-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website