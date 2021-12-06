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طحنون بن زايد: إيران دولة كبيرة وقوية بالمنطقة وتتمتع بموقع جيوسياسي فريد يربط بين شرق العالم وغربه (الميادين)

Lebanon 24
06-12-2021 | 03:46
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