21
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
وزير الخارجية التركي: رصدنا مع دولة قطر مبالغ مالية للمساهمة في الجانب الإنساني في أفغانستان (الجزيرة)
Lebanon 24
06-12-2021
|
04:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية القطري: القمة بين أمير دولة قطر والرئيس التركي ستشهد توقيع مزيد من الاتفاقيات
Lebanon 24
وزير الخارجية القطري: القمة بين أمير دولة قطر والرئيس التركي ستشهد توقيع مزيد من الاتفاقيات
06/12/2021 13:31:26
06/12/2021 13:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: العقوبات الأميركية الأحادية الجانب تخالف الاتفاقات الدبلوماسية (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: العقوبات الأميركية الأحادية الجانب تخالف الاتفاقات الدبلوماسية (الجزيرة)
06/12/2021 13:31:26
06/12/2021 13:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي: التفاوض مع المجموعات المحظورة يتطلب موافقة البرلمان (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي: التفاوض مع المجموعات المحظورة يتطلب موافقة البرلمان (الجزيرة)
06/12/2021 13:31:26
06/12/2021 13:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: لا يمكن حل القضايا دون التعامل مع حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان (الجزيرة)
Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: لا يمكن حل القضايا دون التعامل مع حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان (الجزيرة)
06/12/2021 13:31:26
06/12/2021 13:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
انفراج وتغيير إيجابي ومفاجآت.. إليكم أبرز توقعات ماغي فرح المهنية للأبراج في العام 2022
Lebanon 24
انفراج وتغيير إيجابي ومفاجآت.. إليكم أبرز توقعات ماغي فرح المهنية للأبراج في العام 2022
11:00 | 2021-12-05
05/12/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ الخطوط الخليوية في لبنان يرتفع.. الثمن لا يخطر في البال أبداً!
Lebanon 24
سعرُ الخطوط الخليوية في لبنان يرتفع.. الثمن لا يخطر في البال أبداً!
15:34 | 2021-12-05
05/12/2021 03:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ "الأرُز" في لبنان باتَ خيالياً.. ما وصل إليه لا يُصدّق!
Lebanon 24
سعرُ "الأرُز" في لبنان باتَ خيالياً.. ما وصل إليه لا يُصدّق!
11:45 | 2021-12-05
05/12/2021 11:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "البندورة" يكسرُ رقماً قياسياً غير مُتوقع.. كم بلغ؟ (صورة)
Lebanon 24
سعر "البندورة" يكسرُ رقماً قياسياً غير مُتوقع.. كم بلغ؟ (صورة)
13:54 | 2021-12-05
05/12/2021 01:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يتحدّث عن الحد الأدنى للأجور.. هكذا يجب أن يكون
Lebanon 24
وهاب يتحدّث عن الحد الأدنى للأجور.. هكذا يجب أن يكون
06:32 | 2021-12-05
05/12/2021 06:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
06:30 | 2021-12-06
وزير الداخلية: مطلوب منا جميعاً أن نقوم بإجراءات سريعة لضبط الحدود وكل المعابر وعلينا ان نصل إلى نتيجة في موضوع التهريب الذي يحصل عبر لبنان
06:08 | 2021-12-06
اعلن نائب نقيب محرري الصحافة اللبنانية السابق نافذ قواص انسحابه من المشاركة في انتخابات هيئة مكتب مجلس النقابة الجديد
05:51 | 2021-12-06
كنعان بعد جلسة اللجان المشتركة: لم يمرّ قانون "الكابيتال كونترول" الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي
05:48 | 2021-12-06
موسكو تُؤكد إصابة شخصين بمتحور "أوميكرون" وصلا من جنوب أفريقيا
05:32 | 2021-12-06
وزير الخارجية الإيرانية: نسعى في المفاوضات إلى اتفاق جيد يحظى بقبول كل الأطراف ويؤمن مصالحنا
فيديو
للمرة الأولى.. سيرين عبد النور تكشف عن عمرها الحقيقي! (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. سيرين عبد النور تكشف عن عمرها الحقيقي! (فيديو)
08:00 | 2021-12-05
06/12/2021 13:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
القمر "يضحي بنفسه" ويقدم هدية ثمينة لمخلوقات الأرض! (صور وفيديو)
Lebanon 24
القمر "يضحي بنفسه" ويقدم هدية ثمينة لمخلوقات الأرض! (صور وفيديو)
05:00 | 2021-12-05
06/12/2021 13:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بحجم حبة ملح.. تعرفوا إلى أصغر كاميرا وقريبا صور هواتفكم لن تكون كالسابق (فيديو)
Lebanon 24
بحجم حبة ملح.. تعرفوا إلى أصغر كاميرا وقريبا صور هواتفكم لن تكون كالسابق (فيديو)
02:00 | 2021-12-05
06/12/2021 13:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact