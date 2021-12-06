الرئيسان عون وميقاتي شَهِدا على توقيع اتفاقية "افتتاح المكتب الاقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لمنطقة الشرق الاوسط في بيروت" بين بو حبيب ومدير المنظمة الدولية للفرنكوفونية

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