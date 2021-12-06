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أخبار عاجلة
رويترز عن المتحدث باسم الخارجية الألمانية: مقترحات إيران بشأن برنامجها النووي غير مقبولة
Lebanon 24
06-12-2021
|
07:31
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