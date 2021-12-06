أخبار عاجلة

بلال عبدالله لـ"الجديد": المقايضة بين ملف قضائي وملف سياسي هو خطأ دستوري ونحن ضد أي مساومة ونصرّ على موقفنا

Lebanon 24
06-12-2021 | 08:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عبدالله بوحبيب: تسجيل المنتشرين للإنتخاب سيكون منذ الأول من تشرين الأول وحتى 20 تشرين الثاني وفق القانون ونحن أنجزنا ما علينا فعله وأي تعديل لقانون الإنتخاب في مجلس النواب سيكون قراراً سياسياً (الجديد)
lebanon 24
06/12/2021 17:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بلال عبدالله لـ"الجديد": هل يستطيع لبنان تحمل نتائج الدور الإقليمي لحزب الله؟ هذا الدور الذي يصب في محور معين يحمّل لبنان الكثير من الأعباء التي تزيد من عزلته
lebanon 24
06/12/2021 17:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
آلان عون: نناشد الثنائي الشيعي بفصل الملف القضائي عن السياسي (الجديد)
lebanon 24
06/12/2021 17:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية عبدالله بوحبيب: لم يعد هناك وجود للخلية التي "انتهى أمرها" نتيجة فشلها ونحن الآن جميعاً على اتصال مع الرئيس ميقاتي (الجديد)
lebanon 24
06/12/2021 17:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2021-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:49 | 2021-12-06
10:37 | 2021-12-06
10:33 | 2021-12-06
10:27 | 2021-12-06
10:21 | 2021-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website