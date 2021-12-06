جنبلاط لـ"الأنباء الالكترونية": اليوم أكثر من أي وقت مضى ندخل في لبنان آخر حيث يُصادر القرار اللبناني من قبل حزب يمتد من هنا إلى الجمهورية الإسلامية

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