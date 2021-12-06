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جنبلاط: المطلوب نظام سياسي جديد يخرج من نظام انتخابي جديد لأن النظام الحالي هو نظام محاصصة كما المطلوب تغيير بنية الاقتصاد

Lebanon 24
06-12-2021 | 09:17
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