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موسكو ونيودلهي توقعان اتفاقية لتصنيع بنادق كلاشينكوف الهجومية في الهند

Lebanon 24
06-12-2021 | 09:47
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