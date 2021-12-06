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أخبار عاجلة
موسكو ونيودلهي توقعان اتفاقية لتصنيع بنادق كلاشينكوف الهجومية في الهند
Lebanon 24
06-12-2021
|
09:47
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