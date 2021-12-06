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مدير العمليات بالقيادة الوسطى الأميركية: لإيران قدرة هجومية ودفاعية جوية قوية وهي هدف صعب جوا

Lebanon 24
06-12-2021 | 10:04
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