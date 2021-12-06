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سامي الجميّل خلال مؤتمر صحافي: ما يحصل مع القاضي البيطار خطير جداً بالنسبة لكل العدالة واذا استطاعوا أن ينالوا منه ستكون رسالة لكل القضاء في لبنان

Lebanon 24
06-12-2021 | 10:08
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الجميّل: ما يحصل مع البيطار خطير جداً بالنسبة لكل العدالة
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06/12/2021 19:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نهاد المشنوق: ببساطة أنا أعرف أن القانون اللبناني يستند إلى القانون الفرنسي ووجدت أن المكان الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه هو القضاء الفرنسي واذا طلب من المثول أمام القاضي البيطار سأمثل (الجديد)
lebanon 24
06/12/2021 19:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: القضاء هو الملجأ لنا جميعاً ومن واجبنا حمايته وصونه وبهذا نكون ايضا نوجّه رسالة الى كل أصدقاء لبنان والمجتمع الدولي بأننا دولة تحسن صيانة القضاء وحمايته لاحقاق الحق والعدالة
lebanon 24
06/12/2021 19:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: نرفض أن يتدخل أحد في الشؤون اللبنانية، فإيران تتدخل يوميًا من خلال ميليشيا مسلّحة وترسل لها الأموال والسلاح لضرب المسار الديمقراطي في لبنان
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