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إيران إنترناشيونال: مسؤول إيراني يقول إن الحريق في خط أنابيب الغاز سببه تسرب بسبب الحفر (العربية)

Lebanon 24
06-12-2021 | 11:15
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