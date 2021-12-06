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"رويترز" عن الرئيس التنفيذي لأرامكو: المعروض النفطي في العالم بدأ في التراجع

Lebanon 24
06-12-2021 | 11:25
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