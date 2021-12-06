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عطل طارئ على شبكة 220 كيلو ڤولت والذي تتغذى منه كافة المناطق اللبنانية أدى لخروج مجموعات الانتاج عن الشبكة وتعمل حاليا فرق الصيانة على إعادة المعامل الى الشبكة تدريجيا (الجديد)

Lebanon 24
06-12-2021 | 11:52
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