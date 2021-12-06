عطل طارئ على شبكة 220 كيلو ڤولت والذي تتغذى منه كافة المناطق اللبنانية أدى لخروج مجموعات الانتاج عن الشبكة وتعمل حاليا فرق الصيانة على إعادة المعامل الى الشبكة تدريجيا (الجديد)

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