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البيت الأبيض يعلن مقاطعة أولمبياد بكين الشتوي بسبب "انتهاكات الصين المستمرة لحقوق الإنسان" (الشرق)

Lebanon 24
06-12-2021 | 13:29
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