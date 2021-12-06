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الخارجية الأميركية: نهدف لوضع حد للأزمة في اليمن عبر العمل مع شركائنا في السعودية والحكومة اليمنية والأمم المتحدة

Lebanon 24
06-12-2021 | 15:17
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