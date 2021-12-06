أخبار عاجلة

البنك الدولي والأمم المتحدة: تداعيات وباء كورونا على التعليم أشد وطأة من المتوقّع

Lebanon 24
06-12-2021 | 17:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: إن ما نحن بصدده اليوم من إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية يهدف الى تخفيف معاناة أهلنا من الشريحة الأكثر حاجة في لبنان بتمويل ودعم من البنك الدولي والامم المتحدة وبمتابعة ومثابرة من المجلس النيابي
lebanon 24
07/12/2021 03:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلاق تقريرين لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي عن الفرص الاقتصادية والسياسية لنساء لبنان
lebanon 24
07/12/2021 03:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي استقبل ممثلين عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي.. هذا ما تم الاتفاق عليه
lebanon 24
07/12/2021 03:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
خارجية اليمن تدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل لوقف انتهاكات الحوثي في العبدية
lebanon 24
07/12/2021 03:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:19 | 2021-12-06
19:18 | 2021-12-06
19:11 | 2021-12-06
19:02 | 2021-12-06
18:56 | 2021-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website