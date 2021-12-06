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الإليزيه يؤكد تصميم باريس وواشنطن ولندن وبرلين وروما على فرض احترام سيادة أوكرانيا

Lebanon 24
06-12-2021 | 17:30
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