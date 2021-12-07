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وزير خارجية إيران: لا سبيل لإحياء الاتفاق النووي دون رفع العقوبات كافة

Lebanon 24
07-12-2021 | 02:23
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