المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: ستُ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد3 وعدد من صواريخِ ذي الفقارِ استهدفت وزارة الدفاعِ ومطار الملك خالد وأهدافاً عسكرية أخرى في الرياض(nbn)

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