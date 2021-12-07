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ميقاتي من جلسة مجلس النواب: المساعدات ستدفع بالدولار والوفر المحقق في الهبة سيكون بالحد الادنى 7 مليون دولار وسنعمل ليشمل العدد الاكبر من العائلات

Lebanon 24
07-12-2021 | 04:31
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