إقرار قانون من خارج جدول الأعمال برفع غرامة من يمتنع عن أخد لقاح كورونا من 50 الف الى 250 ألف ليرة مع الإشارة الى ان هذا القانون لا يلزم أخذ اللقاح انما يعرض ناشر الوباء الى هذه الغرامة

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