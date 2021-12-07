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إقرار مشروع قانون فتح اعتماد إضافي لتغطية الانفاق الاضافي والضروري لهيئة "أوجيرو" بقيمة 350 مليار ليرة

Lebanon 24
07-12-2021 | 04:56
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