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بري: أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء وبإمكان المبلغ هذا اي حقوق السحب الخاصة ان ينشىء معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة او اكثر مبالغ طائلة

Lebanon 24
07-12-2021 | 05:24
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