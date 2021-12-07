اقرار إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 إلغاء الاسهم لحامله والاسهم لأمر (وبقيت المادة كما هي ولمدة ثلاث سنوات)

Lebanon 24