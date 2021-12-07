أخبار عاجلة

سلطان عُمان يمنح ولي العهد السعودي وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى

Lebanon 24
07-12-2021 | 06:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ولي العهد السعودي يلتقي سلطان عمان في مستهل جولته الخليجية
lebanon 24
07/12/2021 18:14:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ميريام فارس تحيي زفاف ولي العهد العُماني.. "شكرا على كرمهم اللامتناهي" (فيديو)
lebanon 24
07/12/2021 18:14:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الطيران المدني العُماني: مركز إعصار شاهين يبعد 80 كلم عن محافظة مسقط
lebanon 24
07/12/2021 18:14:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تنبؤات هيئة الطيران المدني العُمانية: تأثيرات إعصار "شاهين" تبدأ الغد وحتى مساء الإثنين
lebanon 24
07/12/2021 18:14:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:00 | 2021-12-07
10:58 | 2021-12-07
10:57 | 2021-12-07
10:48 | 2021-12-07
10:37 | 2021-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website