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الرئيس عون خلال استقباله وفداً من صندوق النقد الدولي: نؤكّد على التزام لبنان وضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إقرارها بسرعة

Lebanon 24
07-12-2021 | 06:23
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