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المدير المساعد لصندوق النقد الدولي اكد خلال لقائه الرئيس عون على استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان لوضع برنامج متكامل يمكّنه من مواجهة الأزمة المالية والإقتصادية الراهنة

Lebanon 24
07-12-2021 | 06:29
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