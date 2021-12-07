إعادة إقتراح القانون الرامي الى تعديل نص المادة ٨٠ من القانون رقم ١٤٤ قانون موازنة العام ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ٣١ - ٧- ٢٠١٩ الى اللجان النيابية لدرسه

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