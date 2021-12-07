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وزير الخارجية الكويتي: زيارة ولي العهد السعودي المرتقبة للكويت تعتبر تاريخية، والشعب الكويتي يحتفي بها بشكل كبير

Lebanon 24
07-12-2021 | 17:24
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