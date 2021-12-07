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بلينكن لصحيفة WSJ: الانسحاب من الاتفاق النووي مع ⁧‫إيران‬⁩ كان خطأ فادحا للغاية

Lebanon 24
07-12-2021 | 18:12
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