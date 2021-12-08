مطلوب ٧ بلاكيت دم من فئة A- لطفل صغير يدعى كيفن عمره 13 سنة مصاب بالسرطان لإجراء عملية ضرورية في مستشفى أوتيل ديو..يرجى من المتبرعين التواصل عبر الواتساب على الرقم 71755755

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