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مطلوب ٧ بلاكيت دم من فئة A- لطفل صغير يدعى كيفن عمره 13 سنة مصاب بالسرطان لإجراء عملية ضرورية في مستشفى أوتيل ديو..يرجى من المتبرعين التواصل عبر الواتساب على الرقم 71755755

Lebanon 24
08-12-2021 | 01:33
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