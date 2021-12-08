أخبار عاجلة

الملك الأردني عبد الله الثاني: لا يمكن لأحد أن يشكك في مواقف المملكة تجاه الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
08-12-2021 | 04:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: نبارك لجميع اللبنانيين عيد الاستقلال هذه المناسبة المهمة ونسأل الله تعالى أن يمكن الشعب اللبناني من صون وحماية حريته وسيادة دولته
lebanon 24
08/12/2021 16:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: عنوان التدفئة كبير وبحاجة لدراسة وضوابط وآلية توزيع مختلفة نتكلم عنها قبل بداية تشرين الثاني وأيضاً يمكن أن ندخل عناوين إضافية لها علاقة بموسم الشتاء
lebanon 24
08/12/2021 16:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في ضيافة الملك عبدالله الثاني.. وتجديد على وقوف الأردن إلى جانب لبنان
lebanon 24
08/12/2021 16:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك عبد الله الثاني يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأسد
lebanon 24
08/12/2021 16:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
09:07 | 2021-12-08
08:56 | 2021-12-08
08:56 | 2021-12-08
08:34 | 2021-12-08
08:13 | 2021-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website