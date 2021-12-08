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إغلاق كل الموانئ في المنطقة الساحلية السورية حتى إشعار آخر بسبب الأحوال الجوية (العربية)

Lebanon 24
08-12-2021 | 05:14
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