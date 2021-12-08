التحكم المروري: نظرا لسرعة الرياح في معظم المناطق يُطلب من المواطنين عدم الوقوف او ركن مركباتهم بالقرب من الاشجار او اللوحات الاعلانية او الاشياء الآيلة للسقوط

Lebanon 24