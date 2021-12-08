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الكرملين: محادثات بوتين وبايدن كانت بناءة لكن لا يوجد حتى الآن سبب للتفاؤل بشأن تحسن العلاقات

Lebanon 24
08-12-2021 | 07:54
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