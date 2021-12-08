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وزارة الدفاع الروسية: مقاتلات روسية ترافق 3 طائرات تابعة للناتو قرب الشواطئ الروسية فوق البحر الأسود

Lebanon 24
08-12-2021 | 07:57
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