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الرئيس الأوكراني: بايدن يلعب دورا مهما في حل النزاع في دونباس ومحادثاته مع بوتين أمر إيجابي

Lebanon 24
08-12-2021 | 08:34
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