لودريان: نأمل أن يسهم الحوار الذي بدأ اليوم في عودة العلاقات السياسية بعيدا عن الخلافات ونقلت للرئيس الجزائري رغبة فرنسا في إذابة الجليد وسوء التفاهم بين بلدينا

Lebanon 24