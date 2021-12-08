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فاوتشي: اللقاحات الحالية توفر حماية كبيرة ضد المتحور "أوميكرون" وستكون أفضل مع المعززات

Lebanon 24
08-12-2021 | 10:51
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