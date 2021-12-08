بيان إماراتي سعودي يؤكد على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته وحصر السلاح في مؤسسات الدولة اللبنانية (سكاي نيوز عربية)

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