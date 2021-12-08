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تعطل مركبة داخل نفق المطار باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
08-12-2021
|
11:06
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